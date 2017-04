PPK presenta proyecto de ley para "la reconstrucción con cambio"

El jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), anunció en mensaje a la Nación que envió al Congreso de la República un proyecto de ley para la “reconstrucción con cambio” que ejecutará su gobierno luego de la situación de emergencia por las lluvias, huaicos e inundaciones que afectó diversas regiones del país.

“Debemos reconstruir, pero debemos hacerlo mucho mejor que antes: no más pistas que se caen, no más desagües que se atoran, no más construcciones precarias en quebradas peligrosas. Tenemos que cambiar”, precisó.

Añadió que la iniciativa legislativa presentada propone “un severo freno al tráfico ilegal de tierras, y responsabilizará a los alcaldes y funcionarios que no respondan. También iniciará una campaña contra el ‘cáncer de la basura’”.

En ese sentido, reafirmó que el Perú necesita una revolución social en educación, salud y saneamiento, además de seguridad para todos los peruanos, tal como lo anunció el 28 de julio del año pasado durante su mensaje ante el Congreso de la República.

Kuczynski también señaló que el Estado se organizará para que la población pueda vivir en zonas más seguras ante el calentamiento global y el cambio climático que afectaron considerablemente a ciudades de la costa norte del país.

“Nadie te va a forzar, pero te vamos a ayudar a que puedas vivir con seguridad. En una era de rápido cambio climático y calentamiento global, no es fácil generar seguridad climática. Nuestra primera tarea es controlar los 30 valles de la costa, encauzando los ríos y escalonándolos para reducir su velocidad y recargar el agua subterránea en la napa freática”, agregó.

