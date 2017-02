PPK: Perú apuesta por tener buenas relaciones con todos los países

El presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó que el Perú es un país responsable que apuesta por tender puentes y mantener buenas relaciones con todos los países del mundo.

En ese contexto, refirió que el Perú espera mantener una buena relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien sostuvo una reunión el viernes 24 de febrero, en el marco de una visita a a la gran nación del norte.

“Somos un país responsable en un continente que se está yendo hacia la democracia y tenemos que tener puentes, los tendimos con el anterior presidente (Barack Obama) y los tenderemos con este (Donald Trump)”, afirmó en una entrevista grabada y transmitida este lunes por la cadena CNN.

El jefe del Estado peruano ratificó que la reunión con su homólogo de Estados Unidos fue muy cordial, positiva, y permitió hablar sobre diversos temas.

El mandatario peruano refirió que le explicó a Trump los beneficios de los acuerdos de libre comercio con los países de la Alianza del Pacífico, integrado por Perú, Colombia, Chile y México.

Indicó que Estados Unidos tiene un superávit en la balanza comercial con los países de la Alianza del Pacífico, es decir vende más de lo que compra a esas naciones latinoamericanas.

De otro lado, el presidente Kuczynski enfatizó que durante su gestión se están dando medidas muy duras contra la corrupción y que apuntó tendrán efectos positivos en el país sudamericano.

De otro lado, señaló que su gobierno ha priorizado la ejecución de 170 proyectos de agua potable y saneamiento a nivel nacional, con el objetivo de resolver una situación de “atraso social” que proviene de la falta de servicios básicos.

Para tal fin, puntualizó que se están destinando más de 2,500 millones de soles.

“En el Perú casi un tercio de la población no tiene agua potable ni desagüe en su casa y estamos viendo que por las inundaciones en el norte del país la gente está desesperada, no tienen acceso al agua, su casa se les cae porque están en sitios no aptos, y estamos trabajando en esto”, expresó.

Al ser consultado por la situación del expresidente Alejandro Toledo, dijo que el exmandatario tiene que regresar y someterse a las investigaciones por presunta corrupción.

“Yo he dicho que él (Toledo) debe contestar a la justicia, vamos a tener un debido proceso, esto no es una cacería de brujas, pero tenemos que limpiar la corrupción”, acotó.

trump interesado en perú

En otro momento, Kuczynski comentó que Trump se mostró interesado en conocer más sobre la geografía peruana, la riqueza en flora y fauna, y sobre los proyectos que existen en el país.

Agregó que Trump estuvo fascinado al escuchar la historia de la lucha contra la lepra en la Amazonía peruana y el trabajo que realizó su padre, Maxime Kuczynski, para tratar esa enfermedad en la selva.

