Domingo 12 de febrero del 2017 - 22:59

PPK: mira aquí el mensaje a la Nación completo del presidente

48 Reproducciones

A continuación el mensaje a la Nación ofrecido durante la noche del domingo por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Ciudadanos, muy buenas noches

En las últimas semanas los peruanos hemos sido testigos de situaciones y acusaciones muy lamentables de corrupción, incluyendo graves acusaciones a un ex presidente de la república.

Ellas generan una enorme desconfianza en nuestro sistema de gobierno.

Esta crisis de confianza empezó en Brasil y ahora se ha extendido a todos los países de América Latina.

El caso Odebrecht es sin duda el más grande, pero probablemente no es el único.

Por eso tenemos que actuar de manera implacable e inmediata en todos los niveles para frenar la podredumbre de la corrupción.

Lo más grave es que esto ha llevado a creer a muchos que para hacer obras, hay que robar, que para salir adelante hay que hacer trampa. Así no es.

Tenemos un país grande y la inmensa mayoría de peruanos somos trabajadores y honrados.

Nos esforzamos cada día para que nuestros hijos y nietos tengan un futuro mejor.

Tenemos maestros, policías, médicos, enfermeras, obstetras que trabajan esforzada y honradamente para atender cada vez mejor al ciudadano.

Como lo dije en la campaña electoral, necesitamos un cambio radical.

Necesitamos ordenar y limpiar la casa para poder hacer las obras que prometimos de manera honesta.

Para lograrlo necesitamos estar involucrados todos: Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial y tú, ciudadano peruano.

Como Presidente de la República he tomado las siguientes medidas:

1. He ordenado con un decreto legislativo que las empresas condenadas por corrupción nunca más puedan contratar con el Estado.

2. He dispuesto la muerte civil de los funcionarios corruptos para que nunca más puedan trabajar en el Estado.

3. A partir de hoy todos los contratos de concesión del Estado peruano obligatoriamente incorporarán la cláusula anticorrupción con la finalidad de resguardar los intereses como país.

4. Triplicaremos el presupuesto de la Fiscalía dedicado a investigar y atrapar a los corruptos.

Caiga quien caiga.

5. Hoy también les anuncio que hemos creado un sistema para recompensar a los funcionarios y ciudadanos honestos que denuncien actos de corrupción.

A partir de ahora, quienes nos ayuden a acorralar y sentenciar a los corruptos, serán premiados y protegidos.

6. Ante el incumplimiento financiero del consorcio que lideraba Odebrecht en el contrato del ducto del sur, hemos cobrado la garantía por 262 millones de dólares.

Con este monto seguiremos manteniendo el proyecto mientras se licita un nuevo contrato honradamente.

El gas llegará al sur, no lo duden.

7. Mis ministros y yo hemos publicado toda nuestra información personal a raíz de la recomendación de la comisión de integridad que nosotros nombramos al inicio del gobierno.

Invoco a las altas autoridades de la nación a hacer lo mismo.

8. En relación al caso del ex presidente Alejandro Toledo, hemos tomado todas las acciones que la ley nos permite a nivel nacional y en jurisdicciones internacionales como Estados Unidos y otros países para lograr que regrese a aclarar su situación frente a la justicia peruana.

Estas medidas nos permitirán enfrentar con nuevas herramientas a los corruptos y a la corrupción.

Pero la gravedad de la situación que hoy vivimos amerita acciones más firmes.

Por eso, mi gobierno ha tomado las siguientes medidas:

Nos aseguraremos que empresas que han aceptado culpabilidad o hayan sido sentenciadas, no puedan transferir recursos fuera del Perú sin antes cumplir con sus obligaciones de pagos a los trabajadores, proveedores y la reparación que tendrán que pagarle al Estado peruano.

Asimismo, estas empresas deberán pedir autorización al Estado peruano para vender sus activos.

Y el dinero de las ventas también irá a un fondo para asegurarnos que paguen las multas correspondientes.

Mi gobierno está trabajando para que todas las obras se terminen debidamente, pero con contratos licitados en un marco ético y transparente.

Es importante decir que según la prestigiosa revista The Economist, nuestro gobierno es en América Latina el que mayor compromiso y persistencia ha demostrado en la investigación de estos hechos de corrupción.

Vamos a continuar por ese camino.

Ciudadanos, soy su presidente, un hombre que ha trabajado por casi 60 años y que lo único que quiere es hacer un buen trabajo para nuestro país.

Estoy entregando toda mi experiencia de vida para construir un Perú ordenado y con oportunidades para todos.

Siempre ha sido mi sueño y lo voy a hacer realidad.

Los corruptos no nos robarán esa esperanza.

Sigamos adelante, porque lo mejor para el Perú aún está por llegar.

Muchas gracias y muy buenas noches.

Fuente: Andina