PPK: "Déjennos trabajar, no hagan intriga, no se bajen ministros cada semana"

El jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, hizo un llamado a los peruanos para trabajar en unidad por el progreso del país y no dejarse distraer por escándalos. También tuvo palabras para el Congreso.

“Tenemos que trabajar todos juntos para que el Perú progrese y no nos dejemos distraer por escandaletes de quinta en Lima. Tenemos que trabajar por las regiones del Perú”, dijo.

“El mensaje es sencillo: déjennos trabajar, no hagan intriga, no se bajen a ministros cada dos semanas porque así no podemos trabajar. Hagan su trabajo y déjennos hacer nuestro trabajo, ese es el mensaje que hay que mandar a Lima”, sostuvo.

Asimismo, PPK señaló que “todos debemos trabajar juntos como un equipo de una sola fuerza”.

Mientras el jefe de Estado daba estas palabras en Jauja, en el Congreso de la República se removía de su cargo, al excontralor Edgar Alarcón.

