Perú: otorgan bonificación de S/ 3.000 a trabajadores del PJ y MP

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó otorgar de manera excepcional y por única vez una bonificación de 3,000 soles a favor del personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial y del Ministerio Público sujetos a los regímenes de los Decretos Legislativos 276 y 728, según norma publicada hoy en el diario El Peruano.

El Decreto Supremo 358-2016-EF precisa que dicha bonificación será otorgada en tres partes en los meses de diciembre del año 2016, y marzo y octubre del 2017, de la siguiente manera: S/ 600, S/ 1,200 y S/ 1,200.

La norma aclara que esta bonificación, que no alcanza a jueces y fiscales, no tiene carácter remunerativo, compensatorio, ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales.

Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo 051-91-PCM, para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas.

Para el otorgamiento del monto de esta bonificación, el trabajador debe estar inscrito en el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, a cargo de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del MEF.

El presente Decreto Supremo lleva las firmas del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne.

también puedes ver: ella es la nueva ministra de educación

Fuente: Agencia Andina