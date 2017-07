Perú: Kenji Fujimori anuncia que quiere ser presidente del país

El congresista Kenji Fujimori anunció que desea ser presidente del Perú, aunque no precisó si pensaba en una postulación para las elecciones del 2021 o del 2026.

“En el futuro (…) todo a su tiempo”, respondió Kenji Fujimori en Radio Capital ante la pregunta sobre si quería ser presidente.

Cabe recordar que en abril del año pasado, previo a la segunda vuelta presidencial entre su hermana Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, Kenji Fujimori deslizó la posibilidad de una candidatura.

“La decisión es mía: sólo en el supuesto negado que Keiko Fujimori no gane la presidencia yo postularé el 2021”, señaló en aquel momento.

Tras la segunda vuelta, Kenji Fujimori descartó su candidatura para el 2021. “No seré Presidente del Congreso ni candidato a la Presidencia de la República en el 2021”, enfatizó.

proceso disciplinario

Con relación al proceso disciplinario al cual está siendo sometido dentro de su propia bancada, Kenji Fujimori reiteró que no sabe de qué lo acusan.

“No he insultado a nadie. Lo único que puedo decir es que soy inocente. Yo califico las formas, los procedimientos legales, no a las personas. No acuso a los integrantes de mi bancada o al Congreso”, aseguró Kenji Fujimori.

