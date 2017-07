Ministra de Justicia anuncia salida de Julia Príncipe y Katherine Ampuero

La abogada Julia Príncipe dejará la presidencia del Consejo Jurídica del Estado (CDJE), puesto encargado de designar a todos los procuradores del Estado. La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello afirmó que había renunciado, pero ella señaló que fue obligada a dar un paso al costado.

Según informó la ministra Pérez Tello Julia Príncipe renunció luego de que se le comunicó sobre la salida de la procuradora ad hoc del Caso Odebrecht, Katherine Ampuero, debido a decisiones que tomó sobre el Proyecto Olmos.

Pero en una conversación telefónica con Canal N, Julia Príncipe negó esa versión.

“No he renunciado. A mí la ministra Pérez Tello me separa porque no acepté destituir a la procuradora Ampuero. Yo voy a dar una conferencia mañana. ahí explicaré todo”, dijo.

