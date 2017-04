Perú: la extradición de Alejandro Toledo aún no se solicita a USA

El presidente del Poder Judicial de Perú, Duberlí Rodríguez, precisó que el probable pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) aún no se ha solicitado a Estados Unidos (USA) porque primero sus autoridades deben responder a la solicitud de ubicación y captura.

“Lo que está en marcha en este momento no es el pedido de extradición sino un pedido de detención para recién comenzar con el trámite de extradición”, declaró Rodríguez a los periodistas.

Alejandro Toledo tiene una orden de detención desde febrero pasado, a raíz de las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata de que le entregó un soborno de 20 millones de dólares para adjudicarse la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur en 2005.

El dinero fue transferido a cuentas en el exterior del empresario Josef Maiman, amigo de Alejandro Toledo, quien formó una empresa en Costa Rica con la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug, para adquirir bienes en Perú y pagar las hipotecas de dos casas del exlíder de Perú Posible.

“Mientras no lo ubiquen y no lo detengan, el proceso (de extradición) no se va activar”, agregó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Alejandro Toledo vive en San Francisco (California) con su esposa Eliane Karp y ha negado las acusaciones de Barata, mientras que la Fiscalía ha reunido evidencias por el presunto delito de lavado de activos y cohecho en el allanamiento hecho a su casa en Lima.

Fuente: EFE