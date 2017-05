Pérez Tello: reaparición de Toledo es falta de respeto al país

La ministra de Justicia, María Soledad Pérez Tello, consideró como una falta de respeto al país la reciente aparición del exmandatario Alejandro Toledo en un evento académico en Estados Unidos, cuando pesa sobre él una orden de captura internacional y un pedido de detención preventiva.

Recordó que el exmandatario es requerido por la justicia no solo por un tema de presunta corrupción, sino por haber incurrido presuntamente en el delito de lavado de activos, por lo que se mostró indignada al observar en Toledo una actitud de aparente normalidad.

“Tengo que compartir como ciudadana mi indignación. A mí me parece una falta de respeto al país que el señor (Toledo) esté haciendo como que aquí no pasa nada, y tratando de dar la apariencia de normalidad cuando tiene, no uno, sino dos pedidos de detención”, enfatizó.

En ese sentido, la funcionaria ratificó que el expresidente Toledo debería asumir su responsabilidad frente a la justicia peruana, y no estar “dando lecciones de nada”, cuando se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht.

“Compartimos como Ejecutivo esta indignación ciudadana, y nos parece una burla. No es lo que se espera de quien fue presidente del país”, apuntó en entrevista con TV Perú.

Según detalló, este último caso de corrupción derivó en un pedido de detención contra Toledo, que deberá ser evaluado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y luego en la Corte de ese país, lo cual implicará que en su momento el Perú nombre a un procurador ad-hoc que siga el caso.

“La idea es acompañar el proceso de extradición, que se inicia formalmente cuando esto pasa a la Corte. Ahora todavía está a nivel del Departamento de Estado”, indicó la titular de Justicia.

Asimismo, adelantó que en las próximas horas se decidirá si se acumulan los dos procesos contra Toledo: la supuesta coima que pagó Odebrecht para adjudicarse los primeros tramos de la Carretera Interoceánica y el presunto delito de lavado de activos o caso Ecoteva.

“Hoy se está haciendo una audiencia de acumulación (…). La acumulación es sana y necesaria porque si ya es difícil explicar que en el país hay dos pedidos de detención, más difícil es decir que uno es con el código procesal y el otro con el código de procedimientos”, remarcó.

Pérez Tello agregó, en tal sentido, que la acumulación de los dos procesos permitirá plantear de manera más directa, integrada y sin distorsiones toda la narrativa jurídica de caso Toledo al Departamento de Estado del país norteamericano.

La titular de Justicia y Derechos Humanos recalcó que se monitorea el caso “día a día” y continúa coordinando de manera fluida, además de brindar todas las facilidades, sin interferir en la labor de las autoridades judiciales.

El trabajo del sector Justicia pasa no solo por brindar el apoyo necesario al fiscal superior, Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, sino también por intervenir con el sistema de defensa jurídica del Estado, añadió.

Fuente: Andina

