Ollanta Humala y Nadine Heredia: hoy se decide pedido de prisión

El juez Richard Concepción Carhuancho suspendió para hoy a las 15:00 horas la audiencia en la cual va a dar a conocer su decisión sobre el pedido de prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.

Tras 16 horas de audiencia, tiempo en el cual escuchó el alegato del fiscal de Lavado de Activos, Germán Juárez Atoche, y los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia, Concepción Carhuancho levantó la audiencia que se realizó en la Sala Penal Nacional.

Durante la recta final de la audiencia, el juez pidió a las partes argumentar sobre las nuevas pruebas para cambiar la situación legal de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que no fueron valoradas en la audiencia en la que se determinó la comparecencia restringida para ambos.

El fiscal de Lavado de Activos, Germán Juárez, explicó que sus nuevos elementos son las declaraciones de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata, ambos altos directivos de Odebrecht, quienes confirman la entrega de 3 millones de dólares al Partido Nacionalista.

Sostuvo, también, que no se valoró en la anterior audiencia la supuesta injerencia de Ollanta Humala para que los testigos del caso Madre Mía, otra investigación en la que está implicado, cambien sus testimonios.

Reiteró, además, que la visita al colegio de las dos hijas del expresidente tuvo un carácter indagatorio, para conversar con la directora; no tiene un carácter de investigación, ni implica a las menores de edad.

¿qué dijo la defensa de humala-heredia?

Wilfredo Pedraza, a su vez, consideró que el fiscal no aportó nada idóneo que ponga en peligro procesal a los esposos Humala-Heredia, un elemento central para cambiar la comparecencia por la prisión preventiva.

“Si no hay peligro procesal no hay prisión preventiva, eso lo decidirá usted; esperamos que lo evalúe, lo pondere. No desconocemos el ruido político sobre este tema en este tiempo, en el cual nosotros no queremos impunidad y tampoco queremos linchamiento”, afirmó.

Indicó también que la defensa estaría de acuerdo con medidas complementarias a la comparecencia restringida para Nadine Heredia, como el incremento de la caución o el permiso expreso de su despacho para salir del país.

En ese marco, entregó al juez los dos pasaportes de su patrocinada, para garantizar que no tiene voluntad de salir del país.

El abogado de Ollanta Humala, Julio César Espinoza, a su vez, dijo que para variar la comparecencia restringida hay medidas graduales, lo que no implica que se debe optar por la prisión preventiva. Tras concluir su intervención, entregó también los dos pasaportes del exmandatario.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por los aportes que recibió el Partido Nacionalista Peruano para su campaña presidencial del 2006 y 2011. El fiscal Juárez asegura que recibieron recursos ilícitos del gobierno de Venezuela y de las empresas constructoras OAS y Odebrecht.

Fuente: Agencia Andina