Keiko Fujimori denuncia campaña de desprestigio por caso Odebrecht

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció que existe una campaña de desprestigio en su contra, en referencia a la versión de un diario brasileño que señala que ella habría recibido dinero de la empresa Odebrecht en el 2011.

“Increíble e inaceptable campaña de desprestigio con re-refrito contra mi persona y Fuerza Popular”, escribió la excandidata presidencial en su cuenta de Twitter.

“Yo no he recibido dinero de Odebrecht y Fuerza Popular tampoco. (…) No existen aportes en la ONPE, ni transferencias ni entregas. #QueNoTeConfundan”, agregó en otros tuits.

El miércoles, el diario brasileño O Globo informó que tuvo acceso a documentos del testimonio de Marcelo Odebrecht, en el que señala que “explícitamente dijo que entregó dinero de la Caja 2 a Keiko Fujimori”.

“Contra Keiko Fujimori, la primogénita del expresidente y dictador Alberto Fujimori, el más robusto de los documentos a los que Globo tuvo acceso es el testimonio de Marcelo Odebrecht de mayo pasado. Él dijo explícitamente que donó de la Caja 2 a Keiko, quien encarna el discurso de la defensa de la ética en la política”, señala el mencionado medio de comunicación.

