Mulder niega que Apra esté detrás de chuponeo a entorno de Humala

El congresista aprista Mauricio Mulder rechazó que Alan García o el Apra estén detrás de las interceptaciones telefónicas realizadas al entorno de Ollanta Humala cuando este era candidato presidencial en 2011, como lo afirmó la ex primera dama Nadine Heredia.

“Estamos completamente al margen de ese tema”, subrayó el legislador, al señalar que, de haber sido así, la información sobre la presunta compra de testigos del caso Madre Mía, atribuida a Humala, hubiera salido a la luz por aquel entonces, en lugar de haber sido guardada por cinco años.

Según remarcó, no existe ningún afán de encubrir o favorecer a Ollanta Humala o a Nadine Heredia, a quienes más bien aconsejó responder por este tema ante el Ministerio Público y el Congreso de la República cuando sean requeridos.

“Esos audios son prueba plena que determina que ellos compraron testigos (…) ¿Por qué no se los pasamos a un rival político de Ollanta Humala o no se los filtramos a la prensa si nosotros (supuestamente) habíamos chuponeado? (…) Tampoco somos idiotas”, manifestó Mulder.

Heredia Alarcón acudió hoy al Ministerio Público para comparecer ante el fiscal de lavado de activos, Germán Juárez, y reconocer la voz de las interceptados telefónicas que involucran a su esposo, Ollanta Humala, y a otros exdirigentes nacionalistas.

En breve diálogo con la presa, la ex primera dama dijo que el chuponeo fue ilegal y responsabilizó por ello al expresidente Alan García, al ex ministro del Interior Miguel Hidalgo, y al ex jefe de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) Carlos Morán.

Comisión Madre Mía

Con relación a la posible creación de una comisión parlamentaria que indague el caso Madre Mía y las interceptaciones telefónicas recientemente difundidas, Mulder refirió que el tema merece una “investigación precisa” por parte de “un grupo de trabajo pequeño”.

En su opinión, dicha comisión, si se llegara conformarse, deberá efectuar un seguimiento a los jueces, testigos y a todas las personas vinculadas al tema, además de reconstruir el caso que, según dijo, debería ser reabierto en el ámbito del Poder Judicial. (Fuente: Andina)

