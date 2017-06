Ministro de Economía asegura que contralor lo "chuponeó"

El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, descartó haber presionado al contralor Edgar Alarcón sobre el aeropuerto de Chinchero, y responsabilizó a este funcionario de haber grabado a escondidas la conversación que sostuvieron para luego editarlo a su conveniencia.

Según dijo en declaraciones al programa Panorama, la reunión que sostuvo con el contralor duró más de 60 minutos, por lo cual cuestionó que se hayan difundido solo extractos de la conversación.

Thorne precisó, además, que ante una pregunta de Alarcón, repetidamente le aseguró que el Ejecutivo no iba a condicionar la entrega de presupuesto para la Contraloría a un informe favorable sobre el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero.

“Son más de 60 minutos de conversación en los que repetidamente él me pregunta si su presupuesto está condicionado a Chinchero y yo claramente le digo que no. No tengo nada que ocultar. Transmitan los más de 60 minutos de conversación chuponeada por el contralor, no el audio editado que le han hecho llegar”, manifestó.

Aseguró que en el diálogo con Alarcón, hablaron sobre un proyecto del Banco Mundial para impulsar y mejorar el trabajo de la Contraloría.

Aclaración

Sobre la parte del audio en la cual informa a Alarcón del interés del presidente Pedro Pablo Kuczynski en firmar el presupuesto de la Contraloría en caso su titular “diera su promesa”, Thorne explicó que estaba haciendo referencia al deseo del primer mandatario de contar con el compromiso de esta entidad en mejorar su trabajo institucional.

“En ningún momento se ha condicionado los fondos de la Contraloría con el caso chinchero. Son más de 60 minutos en los que él me pregunta repetidamente si estaba condicionado y yo le respondo que no. No tengo nada que ocultar, pueden colgar el audio en su página web si quieren”, subrayó.

Thorne lamentó que conversaciones de altos funcionarios del Estado sean grabadas ilegalmente y que temas más importantes para el país pasen desapercibidos de la agenda mediática.

Al respecto, dijo estar seguro de que fue el contralor quien grabó la conversación, pues acudió a la reunión acompañado del jefe de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Estoy indignado”, comentó.

Mencionó, además, que mañana viajará junto al jefe del Estado a España y Francia con el fin de buscar las inversiones necesarias para impulsar el proceso de reconstrucción con cambios, y consideró que temas como ese deberían tener mayor atención de la opinión pública.

Fuente: Andina

