Mercedes Aráoz tuvo fuerte discusión en vivo con Rosana Cueva

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, negó haber intervenido en el nombramiento irregular de funcionarios en el Estado, y pidió mayor rigurosidad en las informaciones periodísticas, así como respeto a su nombre y honor.

En respuesta a un reportaje del programa Panorama, Aráoz negó haber intervenido o presionado para la contratación en el Ejecutivo de un funcionario que habría mentido en su hoja de vida.

“Pido por favor que no hagan acusaciones sin pruebas diciendo que yo ando nombrando personas (…) yo no he nombrado a nadie, vengo a trabajar por mi país decentemente”, indicó en su réplica.

Aráoz consideró inaceptable que el contenido del reportaje se haya basado solo en dichos de personas, lo cual consideró una falta de seriedad.

“(…) No puedo aceptar que falten mi honra sin pruebas, eso no es periodismo serio”, añadió.

La vicepresidenta concluyó exigiendo a la directora del citado programa periodístico, Rosana Cueva, dar a conocer pruebas reales de cualquier denuncia, a fin de no perjudicar honras y no desprestigiar su propio trabajo.

