Mario Vargas Llosa considera que "el final de Maduro está cerca"

El escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, opinó que “está cerca” el “final” de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y afirmó que “la única explicación” de su continuidad en el cargo es que “hay un ejército comprado” al que le han dado “el control del narcotráfico”.

“Uno se pregunta cómo es posible que un Gobierno tan profundamente impopular, que tiene, ya no a la mayoría, sino a la inmensa mayoría del país en contra, todavía se sostiene. Cómo es que eso no se ha derrumbado”, señaló el novelista en una entrevista con la argentina radio Mitre durante una visita a Buenos Aires.

A juicio del autor, de 81 años, Venezuela es un país “que está incendiado hoy en día” y ha llegado “al borde del abismo”.

“Yo creo que el final está cerca. No sé que formas adoptará, ojalá no sea el cataclismo, pero es imposible que ese Gobierno se sostenga. No solamente está matando, encarcelando, con una política económica que ha llevado a uno de los países más ricos del mundo potencialmente a la miseria, al hambre…”, agregó.

“¿Cómo es que el Gobierno está en pie?”, continuó.

En opinión del autor de “La ciudad y los perros” (1963) o “La fiesta del Chivo” (2000), la “única explicación” de esa continuidad es “porque hay un ejército comprado, sobre todo su jerarquía, que le han dado el control del narcotráfico, que debe de ser la única industria que funciona todavía en Venezuela”.

Los países de América Latina, añadió, reaccionaron “muy tarde” en condenar la situación del país caribeño y no todos “con la claridad” que por ejemplo han hecho los Gobiernos de Argentina o Perú.

“Ojalá los gobiernos democráticos de América Latina contribuyeran a acelerar ese final”, deseó.

En el mismo sentido, remarcó que “nadie puede ver” en Venezuela” la representación ideal de la izquierda de hoy.

“Es absolutamente imposible. Es un país que lo ha llevado a la ruina y violencia más completa, a base de demagogia e irresponsabilidad en el manejo de la economía. Hay una izquierda más culta e inteligente que ha tomado distancia y critica muchísimo a Maduro”, concluyó. (EFE)

no dejes de ver

Encuentran las iniciales AG en agenda de Marcelo Odebrecht

Las iniciales AG aparecieron en la agenda de Marcela Odebrecht. (Video: América TV)