Maiman dispuesto a contar todo sobre coima de Odebrecht y Toledo

El empresario israelí Josep Maiman dijo estar dispuesto a decir a la justicia peruana todo lo que saber sobre el presunto pago de coimas de la empresa Odebrecht en favor del expresidente Alejandro Toledo.

“No estoy a estas alturas de mi vida para hacer juegos y venir con cuentos. Estoy dispuesto a decirles todo lo que tengo, todo lo que sé… no pienso ni añadir ni quitar, no quiero ocultar nada y no quiero decir algo que pudiera no ser verdad”, declaró al portal IDL reporteros.

Maiman tiene en su contra una orden de prisión preventiva por 18 meses el Caso Ecoteva, y es investigado también por el presunto pago de una coima de 20 millones de dólares por parte de Odebrecht, que se depositaron en su cuenta.

El empresario pide a cambio de su testimonio que los casos en los cuales está comprendido se unifiquen en uno solo y que no sea procesado ni las personas que trabajan con él.

Al ser consultado si puede demostrar que el dinero que Odebrecht depositó en tus cuentas terminó en manos de Alejandro Toledo, Maiman respondió que contestará esa pregunta en su debido momento. “Será parte de mi testimonio… si hay que demostrar, si hay que decir, lo diré”, indicó.

Sostuvo en que la información que puede dar será de mucha utilidad para entender lo que sucedió con los depósitos que recibió en las cuentas de sus empresas.

De acuerdo a la Fiscalía, los recursos entregados por Odebrecht, producto de la presunta coima por la carretera Interoceánica, fueron derivados luego por Maiman para constituir la firma Ecoteva, con lo cual se compraron inmuebles en Lima y se pagaron las hipotecas de las casas de Toledo.

Maiman contó que los depósitos en sus cuentas estuvieron inmovilizado por años y los interés que se generaron pasaron a las cuentas de las firmas constituidas “Todo eso lo explicaré”, afirmó.

“Yo puedo demostrar cuándo y cómo transferí dineros a Costa Rica, punto”, indicó.

Cabe recordar que Ecoteva se constituyó en Costa Rica y tiene como titular a Eva Fernenbung, suegra de Alejandro Toledo. (Fuente: Andina)

