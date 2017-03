Lluvias en Perú: PPK no declarará estado de emergencia nacional

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), descartó que su gobierno vaya a declarar el estado de emergencia a nivel nacional ante las lluvias, huaicos e inundaciones que afectan distintas regiones del país y que hasta el momento dejan 62 muertos y decenas de miles de damnificados.

“Todo el Perú no se va a declarar en emergencia. Si bien hay fallecidos y muchos damnificados, no es un porcentaje alto de la población del Perú que cifra 32 millones de habitantes […] Va a haber emergencia parcial en muchos distritos, pero no hay una emergencia nacional. La habría si estuviéramos frente a un gran terremoto o necesitáramos mucha ayuda internacional. Por el momento ese no es el caso”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Explicó que existe una lista de distritos en Lima sur y el norte chico que son susceptibles de ser declarados en emergencia, pero se está analizando según las circunstancias.

Según PPK, los distritos en Lima que podrían ser declarados en emergencia son: San Juan de Lurigancho, El Agustino, Ate, Rímac, Carabayllo, Puente Piedra, Los Olivos, Comas, San Martín de Porres, Lurín, Pachacámac, Cieneguilla, Punta Hermosa, Pucusana. Y en el Callao: Carmen de la Legua, Ventanilla y el Cercado.

Medidas

El presidente PPK anunció que su gobierno firmará un decreto supremo que declarará en emergencia la carretera Central y promoverá el financiamiento de estudios para buscar rutas alternas.

Según explicó, se han hecho varios esfuerzos desde el Ministerio de Transportes para poner túneles y desvíos, pero aun así la carretera Central representa un obstáculo. “Es hora de explorar otras alternativas, de promover otras rutas que sean paralelas o por lo menos eviten los permanentes huaicos”, explicó.

El jefe de Estado sostuvo que las opciones deben acortar el trayecto y evitar que se tenga que pasar por Ticlio o estar sujetos a zonas de huaicos, como es el trazo actual. “Vamos a firmar hoy un decreto supremo que declara en emergencia la carretera Central y que va a promover y financiar los estudios que sean necesarios para buscar rutas alternativas de la carretera Central”, indicó.

“Esto va a pasar”

Durante la conferencia en Palacio de Gobierno, PPK aseguró que “esto va a pasar, no tenemos que estar sumidos en depresión, porque esto va a pasar. Estamos listos, en mucha mejor situación financiera hoy de lo que estábamos hace 20 años”.

Tras pedir tranquilidad y serenidad, indicó que si la reconstrucción cuesta más, existen fondos para atender la situación.

Lluvias en Perú

Las inundaciones en varias regiones de Perú han dejado 62 muertos, 11 desaparecidos y más de 62.000 damnificados debido a las intensas lluvias, por lo que el presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), junto a su gabinete se ha movilizado a las zonas para agilizar las labores de ayuda.

En los últimos días se sumaron 12 víctimas al reporte nacional de muertos por la emergencia climática, con lo cual el saldo subió a 62 fallecidos, de acuerdo a los últimos datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Asimismo, las inundaciones y deslizamientos de lodo han dejado 170 heridos, 7.974 casas colapsadas y 19 colegios derrumbados a nivel nacional.

Dónde dejar donativos para damnificados

La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM) impulsa la campaña #UnaSolaFuerza mediante la cual busca recolectar donaciones para las poblaciones más afectadas por lluvias intensas y huaicos en todo el país.

Los centros de acopio del Gobierno señalados en la publicación son:

La Villa Deportiva Nacional – puerta 14 ( Av. del Aire, San Luis 15021).

Coliseo Eduardo Dibós – puerta 2 (Av. Angamos Este 2681, Distrito de Lima).

Centro comercial Jockey Plaza (Av. Javier Prado Este 1650).

Centro comercial Megaplaza ( Alfredo Mendiola 3698, Independencia).

Asimismo, el Ministerio de Cultura anunció que también se podrán dejar donaciones para los peruanos damnificados en el Gran Teatro Nacional, en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación.

