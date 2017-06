Kenji Fujimori asegura: "no me iré nunca de Fuerza Popular"

El congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, aseguró este jueves que “no se irá nunca” de la agrupación que lidera su hermana Keiko, aunque admitió la existencia de discrepancias con diversas posiciones al interior de este partido político.

“No me iré nunca de Fuerza Popular. Haré lo necesario por la libertad de Alberto Fujimori. El fujimorismo no tiene alma sin él libre”, escribió en su cuenta de Twitter.

