Keiko "sugiere" a PPK reponer a Julia Príncipe y Katherine Ampuero

Luego de oficializarse la separación de Julia Príncipe como Presidenta del Consejo Jurídico del Estado, y de la procuradora Ad hoc para el caso Lava Jato, Katherine Ampuero, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori pidió al presidente de la Republica, Pedro Pablo Kuczynski evaluar su reposición para crear una “procuraduría autónoma”.

A través de Twitter, Keiko Fujimori recordó que en la reunión que ambos sostuvieron “coincidieron en la importancia de luchar frontalmente contra la corrupción”, por lo que la remoción de Príncipe y Ampuero “representa un retroceso”.

“Me permito sugerirle convoque a sus ministros, incluido el Premier, y evalúe reponerlas en el cargo. Los peruanos se lo agradeceremos”, escribió.

En ese sentido, pidió el apoyo del partido oficialista “para impulsar la reforma constitucional que permita crear una Procuraduría autónoma”

Me permito sugerirle convoque a sus ministros, incluido el Premier, y evalúe reponerlas en el cargo. Los peruanos se lo agradeceremos. ¾

Señora Fujimori me permito sugerirle que acepte de una vez que no es presidenta (ni será). Y señor Presidente usted no olvide que sí lo es.