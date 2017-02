Keiko Fujimori se defiende: "La verdad siempre sale a la luz"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este miércoles que asistirá a las citaciones del Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional o Congreso de la República porque, dijo, está absolutamente convencida de que “la verdad siempre sale a la luz”.

“He asistido en reiteradas oportunidades al Ministerio Público, a la Policía, al Poder Judicial y al Congreso de la República, y lo seguiré haciendo, porque la verdad siempre se impone y sale a la luz”, manifestó Fujimori Higuchi en un mensaje grabado en Piura y difundido a través de su página de Facebook.

Asimismo, sostuvo que desde hace 25 años viene soportando investigaciones y que no le “asustan los operativos”.

La excandidata presidencial, empero, dijo que no podía dejar de compartir su “profunda preocupación” por la coyuntura a raíz de los testimonios de altos funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht que involucra a los tres últimos gobiernos.

“Mucho se especula sobre la posición de Fuerza Popular. Hay que ratificar nuestro compromiso de lucha contra la corrupción que desnuda falsos valores, ídolos de barro que han sido sostenidos por cúpulas enquistadas en las élites del poder. Ya los vamos conociendo”, señaló.

En ese sentido, Keiko Fujimori afirmó que frente a una supuesta ofensiva contra ella, su familia y su partido era necesario aclarar algunos puntos.

Mencionó como ejemplo que el viernes pasado la noticia más importante fue el anuncio de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de abrir una investigación preliminar contra sus hermanos por presunto lavado de activos.

El lunes, agregó, la noticia fue una supuesta relación de Keiko Fujimori con el tema del Gasoducto del Sur y aclaró que no tiene vinculación alguna con la empresa a cargo de la construcción de ese proyecto.

”Nada tengo que hacer en este asunto, no tengo nada. No he sido presidenta, ministra, ni funcionaria. No tengo ni he tenido ninguna vinculación con esta empresa”, puntualizó.

Al respecto, Fujimori, precisó que su no presentación ante la fiscalía por el caso Gasoducto se debió a que la misma institución había decidido dejar sin efecto la citación días atrás.

La lideresa fujimorista se refirió también a su inclusión en la investigación por el delito de lavado de activos en el caso de Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular.

“Ayer la noticia más importante es que me involucran en una investigación por lavado de activos porque se dice que hay un audio. Dicho sea de paso este audio nunca fue presentado porque si existiera, la DEA de los Estados Unidos , no habría presentado un comunicado señalando que ya no estoy siendo investigada”, expresó.

Fujimori consideró que con esas noticias se pretendería ocultar el caso Odebrecht. En ese sentido dijo que no iban a permitir a quiénes están detrás de esos operativos les impidan luchar contra la corrupción y llegar a conocer la verdad.

Fuente: Andina