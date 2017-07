Humala se declara perseguido político pero no pedirá asilo en otro país

El expresidente del Perú Ollanta Humala dijo que afronta una “persecución política” tras conocer el pedido de prisión preventiva contra él y su esposa, Nadine Heredia, por los supuestos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, por las donaciones que recibieron durante la campaña electoral de 2011 de manos del empresario brasileño Marcelo Odebrecht.

“Recibimos con sorpresa esta medida abusiva, porque en nuestro caso, no tenemos impedimento de salida del país. Nosotros estamos cumpliendo con todas las disposiciones fiscales, colaborando plenamente con las investigaciones porque somos los principales interesados en que esto se aclare”, declaró Ollanta Humala en diálogo con los medios de prensa.

“Lo que están haciendo es ceder a una presión. Da la impresión de que quisieran quedar bien con algún sector de la prensa o el Congreso de la República. Mi esposa nunca ha sido funcionaria pública pero la judicializan como tal. A mí no me investigan por mi gestión, sino por nuestros orígenes, básicamente por aportes de campaña que tampoco son ilegales”, añadió.

Ollanta Humala consideró que los únicos elementos nuevos en el proceso que se le sigue a él y su esposa son el viaje de sus hijas al extranjero y el recurso de hábeas corpus que su defensa presentó contra el fiscal del caso, Germán Juárez Atoche.

A su turno, el abogado del exmandatario, Julio César Espinoza, aseguró que no han considerado la posibilidad de solicitar asilo político en el extranjero. El expresidente Ollanta Humala no indicó si acudirá con su esposa a la audiencia judicial en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva, que tendrá lugar este miércoles 12 de julio a las 10 am.

