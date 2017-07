¿Discriminación? Carlos Bruce no fue invitado a la Misa y Te Deum

El congresista Carlos Bruce, a través de su cuenta de Facebook, dio a conocer que no fue invitado a la tradicional Misa y Te Deum de Fiestas Patrias. “Al menos ya puedo dejar de asistir sin ningún cargo de conciencia”.

“¿Quién decide qué representantes elegidos por el pueblo son elegidos o no?”, dijo el congresista y agregó que es la primera vez que no lo invitan desde que es servidor público.

¿Discriminación? El diálogo con Perú 21, el parlamentario mencionó que tampoco fue invitado su colega de bancada Alberto de Belaunde. “Más que un acto de discriminación, es un acto de porquería, pero por respeto y por ser ceremonia oficial, sino me importaría un bledo… Deberían estar todos invitados, no importa su credo o su posición sobre cualquier tema”.

Fastidiado, Bruce expresó que esta ceremonia tradicional debería dejar de ser oficial. “A mí no me parece que el Te Deum debería estar dentro de las ceremonias oficiales porque el país es un Estado laico. Es mi opinión personal, si por eso no se me invita, entonces es un caso de discriminación donde se invita a personas que piensan de una manera y no de otra”.

