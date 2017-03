Eufrosina Santa María: "Por un día de descanso quieren tirar todo"

Eufrosina Santa María Rubio, exviceministra de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, volvió a defenderse ante la polémica desatada por las imágenes que la muestran tomando sol en un club de Lima, mientras que varias ciudades del país estaban siendo afectadas duramente por los huaicos y las lluvias intensas.

“Caí rendida a hacer una siesta, están mostrando una parte de mi día de trabajo, no han dicho a qué hora me retiré. (…) Ha sido el único tiempo que me he tomado. He sido una viceministra responsable, seria, que ha trabajado y aportado lo que ha podido. He llegado a un ministerio que estaba seis meses atrasado en el tiempo. He llegado a concluir los proyectos que estaban en camino”, dijo a RPP.

Aseguró que en los veinte años que trabajó para el Estado, nunca ha tenido “una sola acusación de corrupción, malversación de fondos o sobrevaloración”.

“Por un día de descanso quieren tirar todo al piso. (…) He estado atendiendo la emergencia, he viajado al norte antes que el ministro para que él encuentre las cosas armadas”, enfatizó.

También lamentó todo lo ocurrido y comentó que no merece los ataques que viene recibiendo.

“A quienes me insultaron y agredieron, averigüen bien a quién están insultando, a quién están juzgando, porque no lo merezco, porque he trabajado incansablemente y que he caído ese día en la piscina cansada y agotada”, puntualizó.