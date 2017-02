Eliane Karp a PPK: "No me hagas hablar, porque sé lo que hiciste…"

La exprimera dama Eliane Karp volvió a usar su cuenta en Facebook para defender a su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, de la grave acusación en su contra relacionada al soborno de 20 millones de dólares que habría recibido de Odebrecht para la construcción de la Carretera Interoceánica, y también se refirió a los recientes comentarios del mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

“¡Pueblo Peruano! Cuidado con lo que está pasando: se está acusando a un ciudadano sin pruebas, sin el beneficio de la inocencia previa. Los que deben probar nuestra culpabilidad con pruebas y datos de transferencia en las manos son los del Poder Judicial: no acusar a-priori por presión de la prensa amarilla”, escribió en la red social.

Además, se refirió a las declaraciones de Kuczynski, quien comentó que si las acusaciones contra Toledo fueran ciertas, “sería una vergüenza para todo el país y para sus colegas, quienes nos esforzamos tanto en su gobierno”.

“¡Qué vergüenza PPK tú que tantos negocios y lobbies has hecho!”, señaló Karp. “¡No me hagas hablar, because I know what you did last time! (porque sé lo que hiciste la última vez)”, agregó.

