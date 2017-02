Eliane Karp: "Es una persecución política armada sin ninguna prueba"

La exprimera dama Eliane Karp aseguró que la reciente denuncia en contra de su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, “es una persecución política” y acusó a los medios de comunicación de haberse “prendido” de su marido.

A través de su cuenta en la red social Facebook, Karp arremetió contra los periodistas acusándolos de ser “afines al grupo Odebrecht”.

“Can’t believe it, estas lacras de periodistas afines al grupo Odebrecht se han prendido de una sola persona que no es de su agrado: el Ex- Presidente Alejandro Toledo, quien no les pago nunca nada y respetó la libertad de expresión, a pesar de sus continuas distorsiones… están allí con órdenes de los dueños de los medios… ¡túmbense al cholo no es de los nuestros!”, escribió la exprimera dama en la red social.

En ese sentido, aseguró que la denuncia contra su marido, por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht, representa una persecución política armada.

“Que sea claro, que se trata de una persecución política armada sin ningún dato, ninguna prueba de las acusaciones verbales de los medios. La cuenta de Maiman es de él y solo suya, y sus negocios son solo suyos. ¿Qué tiene que ver Toledo en todo esto?”, puntualizó Karp.

Cabe señalar que un colaborador eficaz manifestó haber presuntamente entregado sobornos por 20 millones de dólares a Toledo, para favorecer a Odebrecht con la licitación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica.

