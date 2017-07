Cipriani sobre Humala: "Me da tristeza ver cómo se derrumban personas"

El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, exhortó a la ciudadanía a no hacer un “circo mediático” de la situación que atraviesan el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

“Yo nunca he tenido odios ni venganzas, no le he deseado el mal a nadie, no es mi modo de ser. Por lo tanto, frente a este panorama, yo haría un llamado: no hagamos de esto un circo mediático para generar una comida en la que todo el mundo está como gallinazo dando vueltas. No es el mejor modo”, comentó en RPP.

Para el cardenal Juan Luis Cipriani, la justicia debe ser bien aplicada para todos los ciudadanos.

“Hay una justicia que hay que aplicar bien y hay una compasión. No da alegría, a mí me da tristeza ver cómo se derrumban situaciones y personas. Está lejos de mí tener que juzgar a nadie. La justicia nos tiene que ayudar a todos a ir por el camino correcto, pero una justicia bien aplicada”, sostuvo.

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, quienes son investigados por presunto lavado de activos.

El expresidente Humala cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo en la Diroes y la exprimera dama, en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Humala y Heredia son investigados por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña electoral del Partido Nacionalista en el 2011 y no haber declarado ese dinero. (Fuente: Andina)

no dejes de ver

Así fueron recluidos Humala y Heredia en carceleta del Poder Judicial

Ollanta Humala y Nadine Heredia son recluidos en carceleta del Poder Judicial. (Video: América Noticias)