César Hildebrandt: 10 frases de Kenji Fujimori a su hermana Keiko

El periodista César Hildebrandt le concedió un espacio al congresista Kenji Fujimori para que escribiera una columna a su hermana, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre la sanción en su contra por las críticas a dicha agrupación política.

“No creo en los muros, creo en los puentes. He tendido puentes hacia el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski e igualmente hacia el ex presidente Ollanta Humala, hoy detenido. ¿Cómo no lo haría hacia mi propia hermana, Keiko?”, escribió Kenji Fujimori en el semanario “Hildebrandt en sus trece”.

Kenji Fujimori refirió que la carta enviada a Keiko Fujimori era para evitar que el asunto cobrara una “dimensión pública políticamente dañina como hoy ocurre, pero cayó en saco roto”.

“Pese a ser sentidas advertencias, encuentran oídos sordos. Peor aún, suscitan un agravio de parte de un miembro de la bancada al líder fundador. ¿Y ello no merece reacción alguna del partido?”, remarcó Kenji Fujimori.

En ese sentido, Kenji Fujimori calificó de “arbitraria” la suspensión de 60 días dictada en su contra por Fuerza Popular. “No podrán expulsarme con el pretexto del libre ejercicio de mis derechos”, dijo al recordar que un miembro de su partido pidió expresamente su expulsión, algo que no se sometió a voto.

“No he aceptado ninguna sanción. Ni siquiera la amonestación verbal que algunos buenos amigos me ofrecieron considerar para calmar las aguas”, enfatizó Kenji Fujimori al reiterar que se trata de una cuestión de principio en defensa no solo de su derecho, sino de los congresistas de todas las bancadas, incluyendo la suya.

“El país necesita debatir públicamente el derecho de los partidos sobre sus representantes y, en la otra mano, el principio constitucional de que los parlamentarios no se someten a mandato imperativo alguno ni son responsables por sus votos y opiniones ante jurisdicción alguna”, señaló Kenji Fujimori.

Finalmente, Kenji Fujimori dijo estar seguro de compartir con todos el propósito de hacer del enemigo político un adversario dentro de reglas civilizadas. “En eso consiste construir puentes”, sentenció.

