César Acuña: no anularán su tesis doctoral en universidad de Madrid

La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad (región) de Madrid ha decidido no anular la tesis doctoral del excandidato peruano César Acuña al no apreciar “causas suficientes”, por lo que no le será retirado su título de doctor.

De este modo, la decisión va en contra de lo que propuso la Comisión de Doctorado de la Universidad Complutense en julio de 2016.

Esta Comisión estableció entonces que la tesis doctoral defendida por Acuña en 2009 incurría en “mala praxis y deficiencias” al incorporar, en algunas partes, “textos de otros autores sin aplicar los criterios de citación y reconocimiento de la autoría ajena que son exigibles en la metodología científica”.

Entonces, se instó al rector de la Complutense, Carlos Andradas, a iniciar un expediente de revisión de oficio de su nombramiento como doctor, que eventualmente pudiese concluir con la nulidad del título, según recordó la universidad en un comunicado.

Dicho expediente exige el informe de la Comisión Jurídica Asesora, el órgano consultivo autonómico cuyas conclusiones son vinculantes para la Universidad.

Este informe fue contrario al expediente de nulidad, según indica UCM, que ha procedido a archivar el expediente.

En septiembre de 2016 la Universidad de Lima informó de que había encontrado “evidencias de plagio” en la tesis de maestría de este empresario, que durante la campaña a las elecciones generales de abril de 2016 en Perú fue acusado asimismo de haber plagiado el libro de un académico.

Acuña fue excluido de la campaña electoral a la Presidencia de Perú por infringir la ley de partidos políticos que prohíbe entregar dádivas o dinero a los electores y tras perder apoyo popular por las denuncias de plagio.

Fuente: Andina

