Alejandro Toledo se pronuncia: "Nunca me he fugado de nada"

El expresidente Alejandro Toledo, investigado por presuntamente haber recibido coimas por parte de la empresa Odebrecht, aseguró que no se ha fugado y que en su caso existe “una distorsión maquiavélicamente política”.

“Nunca me he fugado de nada. Cuando salí del Perú, no había cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman fugitivo. Una distorsión maquiavélicamente política que rechazo”, manifestó el exmandatario en un comunicado que compartió en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, aseguró que defenderá su nombre bajo condiciones que no le prejuzguen culpable.

“Como la historia registra en los 4 Suyos, no hay nadie como nosotros que respeten más las instituciones peruanas. (…) Nunca he huido de ningún desafío. Defenderé mi buen nombre bajo condiciones que no me prejuzguen culpable”, agregó.

Enfatizó que el Juzgado de Lima no solicitó su testimonio para ayudar en la investigación, sino que, “al contrario, me acusó directamente de delitos que no he cometido y que el juzgado no puede comprobar”.

“Yo estoy dispuesto a colaborar con una justicia, pero que sea justa y dentro del Estado de Derecho, pero voy a defenderme y nunca me rendiré a una “cacería de brujas” políticamente motivadas”, aseveró.

Finalmente, comentó que todos los peruanos tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, y consideró “una infamia” que el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó la captura y prisión para Toledo, haya declarado que esa presunción “no es absoluta” en Perú.

“Todos los peruanos tenemos derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso de la ley. En Lima, el juez en la acción en mi contra declaró que esa presunción “no es absoluta” en el Perú. ¡Esto es una infamia! Todos los peruanos tenemos derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso dentro de la ley sin distinción del color de la piel, del color político o de género”, puntualizó.

La Justicia peruana consideró el pasado jueves que hay evidencias suficientes para detener a Toledo y mantenerlo hasta 18 meses en prisión preventiva por haber supuestamente favorecido a la constructora brasileña Odebrecht en sus negocios en Perú.

Toledo está acusado de lavado de activos y tráfico de influencias por recibir supuestamente 20 millones de dólares en sobornos de esa constructora brasileña.

