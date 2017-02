Alejandro Toledo: Poder Judicial rechaza revocar prisión preventiva

El Poder Judicial rechazó el recurso de queja para revocar los 18 meses de prisión preventiva dictados contra el expresidente Alejandro Toledo, informó hoy su abogado, Heriberto Benítez.

Según indicó, este rechazo fue por “formalidades”, y con ello se incumplió el artículo 278º del Código Procesal Penal, que contempla la presentación de una apelación frente a una medida de prisión preventiva como la que hay sobre Alejandro Toledo.

Benítez indicó que ha decidido solicitar la nulidad absoluta de la resolución judicial que rechazó el recurso de queja, y si esta es denegada presentará un hábeas corpus, a fin de que se admita a trámite la apelación y se anulen las medidas contra Alejandro Toledo.

“Espero que en 48 horas el Poder Judicial haga una enmienda, valore lo ofrecido, revise el Código Procesal Penal, si no lo hace acudiremos al habeas corpus, la única herramienta jurídica que queda para defender libertad de Alejandro Toledo”, señaló en ATV+.

Para el abogado, resulta claro que en este caso no se está impartiendo justicia y no hay garantías de un debido proceso; no obstante, sostuvo que seguirán agotando todas las herramientas jurídicas posibles.

También dijo que la defensa legal del exmandatario Alejandro Toledo considera necesario que el presidente Pedro Pablo Kuczynski brinde su testimonio en torno al caso Odebrecht.

El juez Richard Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva por 18 meses contra Alejandro Toledo por los presuntos 20 millones de dólares que habría recibido de la constructora brasilera Odebrecht.

La resolución judicial también ordenó la captura internacional del exmandatario. Ello fue apelada por la defensa de Alejandro Toledo, pero fue declarada inadmisible, por lo que Benítez presentó ante la Sala Penal Nacional un recurso de queja de derecho.

Fuente: Agencia Andina