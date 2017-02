Alejandro Toledo: "Nunca he recibido ningún dinero de Odebrecht"

El expresidente Alejandro Toledo volvió a defenderse ante las acusaciones en su contra por un presunto soborno de 20 millones de dólares que habría recibido por parte de la empresa brasilera Odebrecht para la construcción de la Carretera Interoceánica.

En declaraciones a “Cuarto Poder”, el exmandatario aseguró que nunca recibió dinero de la mencionada corporación ni de su exdirector en Perú, Jorge Barata, quien confesó haber pagado el soborno a Toledo.

“Nunca he recibido ningún dinero de Odebrecht o del señor Barata. Nunca he comprado alguna propiedad con dinero de los brasileros. Lo único que sí sucedió fue que yo pedí 200 mil dólares prestados a (Josef) Maiman para pagar la hipoteca”, aseguró.

En ese sentido, dijo conocer al empresario Maiman por más de 35 años, “pero yo no conozco sus cuentas, no tengo cuentas en el resto del mundo más que en Stanford y en Perú. ¿Qué tengo que ver con el pago de 20 millones de Odebrecht?”.

Además, exigió a Barata “que me muestre dónde, cómo y cuándo me dio 20 millones”. “Que no se esconda detrás de la ley en Brasil, que me diga en dónde depositó o qué papel firmé yo”, agregó.

En la parte final de la entrevista, aseguró que vendrá a Lima para colaborar con la justicia y criticó que las autoridades hayan allanado su vivienda y se hayan llevado varias pertenencias de su esposa, Eliane Karp.

“Obviamente voy a ir a colaborar con la justicia justa. Han violentado la intimidad de mi vivienda. (…) Esto lo vamos a llevar (…) a la OEA. Se han llevado prendas arqueológicas de mi esposa, que es arqueóloga”, puntualizó.

