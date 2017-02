Alejandro Toledo: hubo 18 pagos ilícitos por más de US$ 9 millones

Durante la sustentación de su pedido de prisión preventiva, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro aseguró hoy que el Ministerio Público identificó 18 pagos por más de 9 millones de dólares efectuados por la empresa Odebrecht en favor del expresidente Alejandro Toledo.

Esos recursos, según manifestó, fueron parte de un soborno de 20 millones de dólares que la referida empresa habría pagado para el exmandatario, a través de las empresas “offshore” de Josef Maiman, a cambio de beneficiarla en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

Castro dijo al juez Richard Concepción Carhuancho que a finales del 2004, Avi Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, se presentó ante Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, como “intermediario” del entonces jefe del Estado para ofrecerle apoyo.

El encuentro se produjo durante un evento social realizado en Palacio de Gobierno. Refirió que luego, en la “suite” presidencial de un hotel en Brasil, Alejandro Toledo, Maiman y Dan On se reunieron con Barata para solicitarle un soborno de 35 millones de dólares a cambio de la licitación.

Ese dinero, refirió, sería depositado en tres compañías “offshore” de propiedad de Maiman, ubicadas en paraísos fiscales, “mediante contratos ficticios con la empresa Odebrecht”.

“El pacto ilícito entre Odebrecht y Toledo era que ellos pagaban (la coima) solo si ganaban, para lo cual Toledo Manrique se encargaría de que los plazos de la licitación no se posterguen y de que se modifiquen las cláusulas para impedir la competencia empresarial”, explicó.

Al final, según el fiscal Castro, Odebrecht solo entregó, entre el 2006 y el 2010, 20 de los 35 millones de dólares comprometido en coimas, “porque Alejandro Toledo no cumplió con la modificación de las bases”.

El fiscal aseguró también que el propio Alejandro Toledo intervino en la sesión 87 de ProInversión, efectuada en Palacio de Gobierno, en la cual se instaló el comité de promoción de la Carretera Interoceánica.

Por estos hechos, el fiscal imputó al exgobernante los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Dijo que en estos actos ilícitos Josef Maiman actuó como testaferro de Alejandro Toledo para el pedido de soborno y recibió la transferencia de esos recursos entre sus cuentas “offshore”.

“Toledo es el hombre detrás de su testaferro Maiman y que no venga a decir que identifiquemos las cuentas de Toledo, no las hay, no funciona así el esquema de movimiento de dinero en este caso”, aseveró.

Por ello, ante el juzgado reiteró su pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario, quien se encuentra en el extranjero.

aquí el minuto a minuto de la audiencia:

Fuente: Agencia Andina