Alberto Fujimori: audio revela estrecha relación con Joaquín Ramírez

Un audio difundido por un noticiero local revelaría la estrecha relación entre el exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y el expresidente Alberto Fujimori, preso en la DIROES por delitos de lesa humanidad.

En ese audio, difundido por Latina, se escucha una conversación entre Ramírez y el piloto Jesús Vásquez. El primero le cuenta al segundo que tiene “semillas” que necesitan ser repartidas, lo que demostraría que el exsecretario de Fuerza Popular le llevaba encargos al exmandatario.

“Don Alberto me dice que son semillas, pero como no le puedo llevar, lo voy a repartir ahorita. Voy a ver qué hago. Me ha dado una dirección”, dice Ramírez en la grabación.

Este audio resulta importante, ya que Ramírez había negado tiempo atrás algún tipo de relación con el padre de Keiko Fujimori. Además, el expresidente tiene un pequeño jardín en la prisión de la Diroes.

En otro audio, Ramírez y Vásquez conversan sobre unos departamentos los cuales el exparlamentario estaría interesado en comprar.