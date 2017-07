Alan García: exprimer ministro exige investigarlo por sus gobiernos

El expresidente de Perú Alan García debe ser investigado por enriquecimiento ilícito, soborno y violación a los derechos humanos, al menos según exige el ex primer ministro del país andino Pedro Cateriano en su reeditado libro ‘El caso García’ (Planeta).

En una entrevista con Efe, Cateriano, quien formó parte del Gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), repasó las numerosas acusaciones atribuidas a García en sus dos mandatos presidenciales (1985-1990 y 2006-2011) por las que el líder del Partido Aprista Peruano (PAP) continúa sin ningún proceso judicial en su contra.

Pregunta: Su libro, publicado inicialmente en 1994, recoge los esfuerzos de la comisión parlamentaria que usted integró para investigar el enriquecimiento ilícito de García. ¿Qué le lleva a sacarlo nuevamente?

Respuesta: Lo escribí para que quedara un testimonio. Mario Vargas Llosa me dijo que quedaría para siempre, y el tiempo le dio la razón. Los jóvenes de hoy no conocen ese pasado turbulento del primer Gobierno de García. Ha habido algo de amnesia política y era necesario refrescar esa memoria con esta reedición.

P: ¿Qué quiere advertirles sobre García?

R: Los signos exteriores de riqueza de un presidente que se bajó el sueldo a 15.000 soles (unos 4.600 dólares), pero luego compra un apartamento en París y años después una vivienda en Lima por 800.000 dólares, que transfirió a su hijo para tener ahora su segundo retiro dorado en Madrid.

P: ¿Cómo logró García salir impune de tantas acusaciones?

R: Por su habilidad y por sus alianzas con el fujimorismo. El actual Congreso, dominado por el fujimorismo, no toca a García ni con el pétalo de una rosa.

P: En septiembre comenzará el juicio por la matanza de terroristas en la prisión de El Frontón en 1986. ¿Debería García ser acusado por violación de los derechos humanos?

R: Los hechos son objetivos: entierros clandestinos, balazos en la nuca… Confío en que se aplique la Constitución y la ley. Cuando García pronunció la frase ‘o se van ellos o me voy yo’ al día siguiente de la matanza, reconoció que hubo responsabilidad del Estado y, naturalmente, se tiene que investigar.

P: ¿Es posible que los sobornos del Metro de Lima se pagaran sin que García se enterase?

R: Es la obra más emblemática de García y es producto de dos sobornos: el caso Siragusa y el caso Odebrecht. Según la lógica de los apristas, la culpabilidad del expresidente estaría absolutamente probada, porque para ellos reunirse con un funcionario es colusión ilegal o negociación incompatible, y García se vio en numerosas ocasiones con Marcelo Odebrecht.

P: Tras el segundo Gobierno de García, la “megacomisión” del Congreso encontró nuevas irregularidades, pero sin lograr procesarlo. ¿Se repite la historia?

R: Sirvió para probar que García no había cambiado y que seguía siendo el mismo. Vendía la imagen de un gran estadista y gobernante, pero está absolutamente enlodado con los “narcoindultos”, un baldón indeleble en su trayectoria, un escándalo mayúsculo e internacional, donde nuevamente, gracias a sus triquiñuelas legales, no fue procesado.

P: ¿Fue la revelación de esos más de 3.000 narcotraficantes indultados por García lo que le hizo obtener apenas un 5 % de los votos en las últimas presidenciales?

R: Ningún presidente en el mundo ha indultado tantos narcotraficantes como García. Es imperdonable. La sanción de la justicia parece que nunca le llegará, pero el elector peruano lo sancionó al darle ese mínimo respaldo popular. Fue una condena social y moral.

P: ¿Cree posible que García revierta esa impopularidad?

R: No me animo a dar un pronóstico. Con su reelección de 2006, García demostró que en Perú no hay muertos políticos. Dejó a Perú destruido moral, económica y políticamente y, a pesar de eso, el pueblo le dio una segunda oportunidad.

P: Y ahora usted y Humala son denunciados constitucionalmente por el Congreso por la compra de armamento militar.

R: Confío en que el tiempo me dará la razón. Me acusan de negociación incompatible por reunirme con ministros y embajadores de países con los que firmamos acuerdos entre Gobiernos. Bajo ese argumento, García ya debería haber sido procesado. (Fuente: EFE)

no dejes de ver:

PPK: Si queremos progresar, tenemos que colgar a los rateros