YouTube: turista quedó encantado con cuy de restaurante arequipeño

El ‘youtuber’ estadounidense Vladimir Pcholkin realiza viajes por el mundo grabando sus aventuras para dar consejos a los trotamundos en su blog. Él tiene un canal de YouTube llamado Vladimir Pcholkin. Travel and Adventure Channel en donde registra todo tipo de experiencias que vive en sus viajes.

El bloguero subió el pasado 16 de febrero un video en YouTube mostrando los momentos que vivió cuando vino al Perú. Vladimir se dio un paseo por la ciudad de Arequipa conociendo sus numerosos atractivos, entre ellos, como no podía ser de otra forma, probar la gastronomía peruana.

En su paso por la Ciudad Blanca, el bloguero de YouTube se atrevió a probar varios platos de comida, entre ellos el tradicional cuy. El estadounidense pidió un cuy a la parrilla en un restaurante ubicado frente a la Plaza de Armas de Arequipa y comentó que estaba muy bueno.

“Me dijeron que la manera tradicional de comer el cuy es con la mano, así que eso es lo que haré. La piel es muy crocante, con algunas hierbas. No tiene mucha carne, pero sí muchos huesos. Tiene un poco de grasa también. Voy a pedir un cuchillo y un tenedor porque así me siento más cómodo”, comenta el extranjero en el video de YouTube.

“Fue una opción interesante. Me alegro de haberlo hecho porque quería probarlo, pero no puedo decir que lo disfrute mucho porque el sabor de la carne era muy extraño, muchos de los sabores vienen de hierbas y salsa. También tiene muchos huesos y poca carne. El plato no es barato: me costó 90 soles, pero quería probarlo. Para una vez en la vida resulta bastante interesante”, concluyó el Vladimir en el clip de YouTube.

“Mientras viajaba en Perú, visité Arequipa, la segunda ciudad más grande del Perú. Lugar es famoso por la increíble cocina peruana. La comida en Perú es increíble. He leído en muchos lugares que en Perú y algunos otros países en América del Sur uno de los platos tradicionales es cuy. Encontré un restaurante en la plaza principal de Arequipa que servía cuy a la parrilla. Fue una experiencia gastronómica interesante. En general, me gustó mucho la comida peruana, hay muchos platos y cocinar en Perú es una gran parte de la cultura peruana”, escribió el turista en la descripción del video en YouTube.

