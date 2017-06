YouTube: así reacciona una británica al probar cebiche por primera vez

Fatma Al-Baiti es una joven yemení que reside en Londres y se dedica a hacer reviews gastronómicos de los restaurantes que visita y da diversos consejos a los comensales en su blog. A ello hay que agregar que lleva un canal de YouTube donde también registra sus experiencias culinarias en la capital británica.

La bloguera subió el pasado 20 de junio un video en YouTube mostrando los momentos que vivió cuando visitó un restaurante de comida peruana en Londres. Fatma se trasladó hasta la zona de Soho, en el centro de Londres, para visitar el restaurante “Señor Ceviche” para probar la suculenta gastronomía peruana.

“He estado en Londres por casi tres años y esta fue mi primera vez probando la cocina peruana. Visité un restaurante en Soho llamado Señor Ceviche. Este breve video sólo cubre mi experiencia en el restaurante pero un día me gustaría cubrir más platos peruanos”, se lee en la descripción del video en YouTube.

En su paso por el restaurante peruano ubicado en el centro de la capital británica, la bloguera de YouTube se animó a probar varios platos de comida peruana por primera vez, entre ellos el siempre generoso cebiche, unas deliciosas croquetas de quinua y una exquisitas papas fritas de camote con salsa de rocoto.

Fatma luego explicó la diferencia entre la gastronomía mexicana y la peruana, esto debido a que muchos piensan que son parecidas. “Son similares porque comparten algunos ingredientes, pero los peruanos ofrecen algo diferente y eso es lo que encontramos en Señor Ceviche”, dice en el video de YouTube.

“El cebiche es un pescado crudo cocido por limón. Sabe fresco, ácido y un poco picante. Los calamares están cocinados a la perfección y con un chorro de limón quedan mmm mmm. Muy exquisitos. En cuanto a las croquetas de quinua, fueron mis favoritas, saben como a puré de papas”, dice en el video de YouTube.

“Visitó restaurantes y cafeterías en Londres. Debido a que la comida es una puerta para entender las culturas, he empezado a documentar mis experiencias en YouTube. Soy Fatma Al-Baiti y tengo una pasión por la comida. Esta página tiene reseñas de los lugares en los que como”, se puede leer en su canal de YouTube.

En Instagram

“El mundialmente famoso cebiche. Fue mi primera vez probando la gran cocina peruana. Fue un éxito. El maridaje estaba perfectamente sazonado y el cítrico tenía un gran patada. Las croquetas de quinua fue uno de mis favoritos. No he probado nada tan blanda y cremoso desde el interior y crujientes por fuera. Otro ganador para mí fue las papas fritas de camote. Perú es bien conocido por sus platos de camote. La mayonesa de rocoto lo complementó maravillosamente. ¡Totalmente adictivo! Los calamares y el corazón a la parrilla estuvieron buenos, pero me quedaría con estos 3 platos para la próxima vez que visite. Buena vibra y un servicio fabuloso. Un sólido 9.2 de 10”, escribió en su cuenta de Instagram.

