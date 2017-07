USA: perro héroe salva a un cervatillo que se ahogaba en un lago

Storm es un perrito que no dudó ni un segundo en lanzarse a un lago en Long Island (Estados Unidos) para rescatar a un animal no identificado que se estaba ahogando. Cuando el can se acercó, resultó que era un cervatillo.

El incidente se produjo cuando el dueño de Storm, Mike Freeley, se encontraba caminando con sus perros. Tan pronto como Storm entró en acción, el hombre comenzó a filmar toda la escena. Podemos ver al perro sacando gentilmente con su hocico al cervatillo del agua.

Incluso en la orilla, el perrito se quedó al lado del cervatillo y empezó a lamerlo, para mantenerlo a salvo y caliente. Storm y su dueño estuvieron en el lugar hasta que llegaron los representantes de la asociación Strong Island Animal Rescue.

Los rescatistas del refugio también tuvieron problemas con el desorientado cervatillo, cuando este volvió a meterse al agua y de nuevo comenzó a ahogarse. En esta ocasión, un voluntario identificado como Frankie Floridia fue a salvarlo. El animal viene recuperándose.

