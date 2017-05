Rusia: Darth Vader y personajes de "Star Wars" sorprenden en metro

Los personajes más conocidos de “La Guerra de las Galaxias” han sorprendido a todos los pasajeros del metro de Moscú (Rusia) el pasado 4 de mayo, día en que los fanáticos homenajearon a la clásica saga, ya que la fecha en inglés suena parecido a la famosa frase de la película “que la Fuerza te acompañe”.

Ese día, Darth Vader, la Princesa Leia y varios soldados imperiales recorrieron el metro y se tomaron fotos con los asistentes.

El objetivo de una iniciativa como la del 4 de mayo e “hacer sonreír a mucha gente en un día entre semana cualquiera”.

“May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito publicado en 1979 por el London Evening News, que dio lugar a un juego de palabras entre “May the Force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”), frase emblemática en la saga, y el número cuatro (four, en inglés).

