La pornografía ecológica, la nueva manera de salvar los bosques

La pareja Leona Johansson y Tommy Hol Ellingsen ha logrado que el sexo sea su única fuente de financiamiento para proteger los bosques del mundo. En más de diez años de creación han logrado que su ONG Fuck for Forest recaude más de 250 mil euros destinados a ocho proyectos medioambientales de conservación en Perú, Brasil, Ecuador, Costa Rica y Eslovaquia.

“Apoyamos iniciativas locales que tengan una intención idealista, y siempre tratamos directamente con los grupos que trabajan en la zona, por lo que siempre sabemos a quién apoyamos y en qué se usa el dinero”, explican al diario el País.

En la actualidad su ONG cuenta con más de 4.000 socios. ¿Cómo se financian? Con las aportaciones de sus activistas sexuales, quienes tienen dos opciones de participación: subiendo fotos y videos amateur o pagando una cuota mensual. En ambos casos se tiene acceso a todo el material pornográfico de la página web Fuck for Forest.

“Documentamos relaciones sexuales reales y no decimos a la gente cómo se tiene que comportar o qué tiene que hacer. Grabamos por placer y por salvar la naturaleza y no sacamos ningún beneficio económico. Como los activistas eróticos no cobran, la energía que se ve entre ellos es muy diferente a la que hay en la pornografía comercial”.

Si bien ya se rodó una película narrando al historia de la pareja, Leona y Tommy consideran que esta no ha reflejado el trabajo de la organización, por lo que lo plasmarán en un nuevo documental.