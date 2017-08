Peruano se proclamó campeón en festival internacional de ajedrez

El ajedrecista peruano Renato Terry se proclamó campeón del Festival Internacional de Ajedrez Claretiano 2017, que se disputó en el coliseo del Colegio Claretiano y a donde llegaron 544 exponentes del Perú y el mundo.

Terry, de 25 años, repitió su corona alcanzada en el 2016. En esta oportunidad, se impuso en la categoría Premier Mayores.

“El nivel del torneo fue muy alto y me siento feliz de haber ganado el primer puesto”, declaró el vencedor, quien se hizo acreedor a un premio monetario, además de un trofeo y una medalla.

Renato Terry es Maestro Internacional y se convierte en el ajedrecista con mayor proyección en el Perú. El trujillano se alista para dar el gran salto a la élite mundial y así suceder al Gran Maestro Internacional, Julio Ernesto Granda.

Terry es bicampeón nacional absoluto (2008 y 2015), tricampeón Panamericano y a los 16 años se convirtió en el monarca más joven en la historia del ajedrez peruano. Ha jugado un Mundial Sub 18.

Más ganadores

El Maestro Internacional, Giuseppe Leiva, también de Trujillo, logró el segundo puesto del certamen internacional con un premio de S/. 1,500. La tercera casilla fuera para el MF Oswaldo Requejo (S/. 800).

Los ganadores de las otras categorías fueron los siguientes: Adrián Abad (Sub 8), Kate Bravo (Sub 10), Miguel Suárez (Sub 12) y Steven Rojas (Sub 16).

El XI Festival Internacional de Ajedrez Claretiano otorgó puntos para el ELO Federación Internacional de Ajedrez (Fide). Esta competencia se convierte en una de las más competitivas de “deporte ciencia” en el Perú. (Andina)

