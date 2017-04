Perú: restaurantes peruanos en Londres se unieron por damnificados

Con el lema “Una Sola Fuerza”, se realizó en Londres, Inglaterra, la actividad benéfica denominada “Together for Peru: A celebration of food, music and art”, en favor de los damnificados por las lluvias, huaicos e inundaciones registradas en el Perú.

El evento, celebrado el 9 de abril en el restaurante peruano “Ceviche Old St.”, contó con el apoyo de la Embajada del Perú en el Reino Unido y la Anglo Peruvian Society, y fue organizado por el empresario Martin Allen Morales.

La actividad logró convocar la participación de otros restaurantes de cocina peruana, como “Chicama”, “Chotto Matte”, “Señor Ceviche”, “Tierra Perú”, “Pisqu”, “Tito’s”, “Casita Andina” y “Ceviche Soho”.

Durante el evento, asimismo, se llevó a cabo una subasta de obras artísticas de peruanos contemporáneos, como Mario Testino, Carla Ferrari, Cherman, Huanchaco, Eduardo Roncal, Gisella Stapleton, Jamie Travezan & David Tortora, Kylla Piqueras y Leslie Spak, entre otros.

A la jornada benéfica, desarrollada desde el mediodía en tres segmentos, asistieron más de 500 personas, quienes pudieron degustar una variedad de platos de la gastronomía nacional y disfrutaron de música y danzas peruanas.

