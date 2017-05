Pareja separada por destino logró unirse gracias a la fotografía

Una pareja, separada por el destino, tuvo la oportunidad de reunirse a través de la fotografía. Se trata de Veronica y Brandon Phillips, quienes están esperando a su primer hijo.

Veronica vive en su casa en Florida, mientras que Brandon está actualmente sirviendo en la Fuerza Aérea en el extranjero. Debido a esto, el futuro papá se ha perdido la mayor parte del embarazo, y no podrá estar en el nacimiento de su bebé.

Veronica reservó una sesión de fotos de maternidad con Jennifer McMahon, una fotógrafa en Miami, Florida, y le preguntó si sería posible incorporar a Brandon en las fotos. McMahon dijo que sí y con una precisión impresionante entregó una de las imágenes de maternidad más reconfortantes que podrás ver.

“Había visto muchas fotos donde la gente usaba PhotoShop, y tengo hermanos que lo usan pero no se ve como una foto perfecta”. “Después de jugar con varias ediciones durante días y tras muchas horas de edición, posteé lo que pensé que contaba la mejor historia y evocó la emoción en todos los que lo vieron”, señaló McMahon a HuffPost.

“Es muy común ver que los esposos militares se pierden los embarazos o nacimientos de sus hijos. Me rompió el corazón cuando Verónica me contó su historia. No podía imaginarlo. Y pensar que es algo común. Esto es lo que significa servir a nuestro país “, comentó McMahon.

