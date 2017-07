La muy desagradable experiencia que tuvo una mujer dentro de avión

Una mujer pasó una muy desagradable experiencia en un vuelo de California a San Francisco (Estados Unidos). Ella pensó que había tenido suerte al tocarle dos asientos vacíos a su costado, dentro del avión, pero no fue así.

“Volvía a mi casa en San Francisco y estaba emocionada porque tenía toda la fila para mí. Hasta levanté los reposabrazos para poder disfrutar de todo el espacio, como un lujo”, dijo Jessie Char en Twitter.

Minutos después, se dio cuenta que alguien estaba colocando sus pies sobre los reposabrazos, causándole gran molestia.

“Pocos minutos después oí como alguien bajaba uno de los reposabrazos, y miré, pensando que estaría flojo. En ese momento emergieron dos pies, uno tras otro. Y movían los dedos”, enfatizó.

Incluso, ella vio a esa persona subir y bajar la persiana de la ventanilla con su pie izquierdo. “Sentí una combinación de sorpresa y disgusto”, puntualizó Jessie.

