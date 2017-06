Madre dio a luz a bebé de seis kilos y estas son las tiernas fotos

En la ciudad de Florida (Estados Unidos), Chrissy Corbitt dio a luz el pasado 15 de mayo a una bebé que pesaba seis kilos (13,5 libras).

La pequeña Carleigh nació en el Orange Park Medical Center. Los orgullosos padres, Chrissy y su esposo Larry Corbitt, quienes ya tienen cuatro niños, se mostraron muy sorprendidos con lo grande es su bebé.

“Cuando el doctor la estaba ayudando a salir, empecé a escucharlos a todos riendo en la sala de operaciones” dijo Chrissy a ABC News. “Estaban echando cuentas y cuando me la enseñaron y me dijeron que pesaba 6 kilos (13,5 libras), no me lo creía”.

Efectivamente, Carleigh pesó 6 kilos al nacer y eso es casi el doble de lo que suele pesar un recién nacido.

“Es como un bebé de 6 meses. Incluso hemos contactado con Pampers y Huggies para que nos ayuden, porque todo lo que teníamos preparado le queda pequeño. Usa pañales de talla 3. La ropa que le pusimos ayer es para bebés de 9 meses. Es enorme”, contó Larry.

