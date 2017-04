Publicó esta foto en Instagram y se enteró que su vida corría peligro

Cloe Jordan, residente de Wolverhampton *, jamás imaginó que su adicción a los *selfies en bikini le ayudarían a salvar su vida. Hace tres meses ella publicó una foto en Instagram luciendo sensual y descubrió algo anormal en su vientre. Decidió ir al médico y quedó en shock por los resultados.

A sus 21 años, Cloe Jordan descubrió que el lunar que siempre la había acompañado cambió de forma y color y se convirtió en una melanoma, un lunar canceroso.

“Yo me tomé la foto y noté que mi lunar había crecido y cambiado de color. Empezó a molestarme. Entonces fui al médico para que me lo quiten, pero cuando llegué me hicieron muchas pruebas y descubrieron que era canceroso. Quedé impactada”, dijo.

“Los médicos me dijeron que era probable que el mal se haya propagado a otras partes de mi cuerpo, por eso me sometí a una cirugía. Ahora espero los resultados”, agregó.

Cloe Jordan contó su historia en Instagram para crear conciencia sobre el cáncer de piel y los lunares extraños.

“Por ahora solo puedo decir que mis selfies en bikini han salvado mi vida”, enfatizó.

