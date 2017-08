The New York Times dedica artículo al perro sin pelo del Perú

El prestigioso diario estadounidense The New York Times le dedicó un video de 360 grados al perro sin pelo del Perú, declarado Patrimonio de la Nación desde el 2001, donde lo describe como “tan importante como Machu Picchu” e indica que son un “tesoro vivo”. La págona de Facebook de la Marca Perú compartió el artículo.

El video de 360 grados producido por el afamado diario tiene como protagonista a Clelia Lercari, una criadora de perros profesional que se especializa en el perro peruano. “Nuestro encantador y ancestral perro sin pelo del Perú se muestra orgulloso en el siguiente artículo de The New York Time”, indica la publicación de Facebook de Marca Perú.

“Son llamados perros primitivos porque no han sido cambiados o tocados por el hombre. Así es como ellos lucían hace 3.500 años y uno lo puede ver en la cerámica peruana. Estos perros no hace mucho han sido declarados como Patrimonio de la Nación, son tan importantes como Machu Picchu. Yo siempre he dicho que estos canes son un tesoro vivo y ellos han pasado todas estas dificultades y vivido hasta hoy amando al ser humano”, indica Lercari en el video compartido en Facebook.

El perro sin pelo del Perú es un simpático animal de compañía, extrovertido y obediente, según sus criadores. La temperatura de su cuerpo tiene 3 grados más que la de los seres humanos, debido a que su falta de pelaje lo obliga a elevar su temperatura corporal para compensar la pérdida de calor a través de la piel desnuda.

Ha sido reconocido oficialmente como Patrimonio de la Nación aunque ha existido desde Ecuador hasta Argentina. Al calificárseles de perros primitivos, se le reconoce como de raza pura, es decir, la naturaleza los hizo tal como son, no habiendo variado sus características morfológicas en miles de años, tal como puede apreciarse en diferentes huacos preincas.

