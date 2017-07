Esta cuenta de Instagram desenmascara las mentiras de los excursionistas

Una popular cuenta de Instagram se dedica a colgar fotos de excursionistas a punto de dormir en lugares completamente insospechados. Esas imágenes imposibles de personas con la carpa y la bolsa de dormir en acantilados o en medio de la nada y la frasecita “Buenas noches”. ¡Como si fuera a dormir ahí! De hecho la cuenta se llama más o menos así: you did not sleep there (no dormiste ahí).

La idea de exponer estas impresionantes fotografías la ha tenido la usuaria de Instagram Luisa Jeffery cuando, en una excursión al Gran Cañón de Colorado, un amigo le contó que podía instalar su equipo en varios lugares donde nunca acamparía solo “por las fotos”. Inmediatamente Luisa pensó que esto podía ser algo que los demás hiciesen por el simple hecho de presumir. Y estaba en lo correcto.

New followers, same bull. #youdidnotsleepthere • photo @travisburkephotography Una publicación compartida de @youdidnotsleepthere el 2 de May de 2017 a la(s) 10:01 PDT

Ahora su cuenta de Instagram tiene más de 36 mil seguidores y va en aumento día a día. Además muchos de sus fans le envían material fotográfico que encuentran de otras personas para que ella las publique. Pero al principio no todo el mundo era tan colaborativo, de hecho alguna vez la llegaron a insultar para pedirle que retirase las fotos que presuntamente grafican las excursiones extremas.

Lo más curioso de todo no es que haya gente que se dedique a presumir en Instagram, sino que haya quien lo denuncie. La creadora de youdidnotsleepthere dice que se inspiró en otras cuentas como youdidnoteatthat o youdidnotskatethere. En la primera se burlan de modelos comiendo dulces o comida rápida y en la segunda se ríen de las fotos en las que aparece modelos posando con un skate.

You get cold feet, you don't sleep. #youdidnotsleepthere • photo @ryan_field Una publicación compartida de @youdidnotsleepthere el 2 de May de 2016 a la(s) 3:26 PDT

I call this one "The Influencer". #youdidnotsleepthere • photo @jeffjohnson_beyondandback Una publicación compartida de @youdidnotsleepthere el 18 de Mar de 2017 a la(s) 6:50 PDT

