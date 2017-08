Ella perdió un brazo en un accidente, pero causa sensación por...

Una joven estadounidense que ha perdido un brazo en un accidente con una motocicleta hace un año viene causando sensación en las redes sociales, debido a su buen sentido del humor.

“Estaba conduciendo a gran velocidad un ciclomotor y perdí el control, y golpeé la berma central de la pista”, contó Lauren (21), de San Diego (California) a BuzzFeed News, recordando el accidente que sufrió.

“Salí volando y choqué contra un cartel que me cortó el brazo. Estuve consciente todo el tiempo”, agregó la joven, quien pidió que no se revelara su apellido.

Lauren contó que, en un inicio, no se sentía cómoda con los chistes que los cibernautas hacían sobre ella en las redes sociales, pero posteriormente fue ella misma la que comenzó a hacer las bromas.

“Por un tiempo, no me sentía bien con las bromas, pero luego comencé a contar los chistes yo misma, y eso como que me ayudó”, dijo Lauren.

Ella escribió en su biografía en Tinder que era una “arms dealer” (que es un juego de palabras en inglés con “traficante de armas” y “comerciante de brazos”).

Además, en la calificación de su rostro puso 10/10; de sus brazos, 1 / 2; de su personalidad, 20/10, y de su cuerpo, 9/10.

La cuenta de Twitter Meme God compartió el martes una foto de su biografía de Tinder, con el comentario: “Ya puedo decir que ella tiene la mejor personalidad”. El tuit ha sido compartido más de 55.000 veces. La joven se ha ganado muchos fans en Internet.

I can already tell she has the best personality by her job title pic.twitter.com/uyK7DJCN0M