Donald Trump: curiosos memes tras su reunión con el Papa Francisco

El Papa Francisco se reunió con el presidente de los Estados Unidos (USA), Donald Trump, en el Vaticano. No hace falta decir que no se lo veía muy contento y los cibernautas no pasaron por alto este detalle.

Sin embargo, lo que ha captado la atención en redes sociales son algunos gestos del Papa Francisco durante la reunión, entre estos el de la foto oficial donde posa muy serio junto a Donald Trump, su familia y la comitiva presidencial.

El momento fue aprovechado por muchos usuarios en redes sociales para recrear el encuentro con memes.

La foto es tan surrealista que la gente no ha parado de photoshopearla. Algunos añadieron elementos como las niñas de The Shining, la monja de The Conjuring 2, Vigo de Ghostbusters II y mucho más.

En el encuentro que duró media hora, el Papa Francisco y Donald Trump intercambiaron mensajes de paz, y finalizó con el compromiso del mandatario de promover ese valor.

