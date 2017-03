ConMisHijosNoTeMetas: programa de España se burló de la marcha

Un conductor español se burló de la marcha realizada el pasado fin de semana a cargo del colectivo “Con mis hijos no te metas”, en contra de la denominada “ideología de género” que, según los organizadores de la movilización, fue incluida en el Currículo Nacional Escolar del Ministerio de Educación (Minedu).

El conductor español, Dani Mateo, del programa “El Intermedio”, comparó ese colectivo limeño con la campaña ultracatólica y conservadora “Hazte Oír”, de España.

“‘Hazte Oír’ no es nada comparado con lo que está pasando en el Perú (…). Esto (“Con mis hijos no te metas”) sí que es una campaña de odio. Aquí no se cortan con dibujitos, aquí te ponen a los niños directamente, en carne y hueso, esto es la champions de la intolerancia”, dijo Dani Mateo.

También criticó duramente al pastor Rodolfo González, quien fue denunciado por la Fiscalía por haber dicho en una homilía que “los homosexuales estaban condenados a muerte” y que “si encuentran a dos mujeres teniendo sexo, mátenlas”.

“El cerebro de Rodolfo Gonzales es más antiguo que la ciudad inca de Machu Picchu. Pero, ¿qué clase de mensaje retrógrado es este?”, comentó el conductor español.